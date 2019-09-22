تجمع المهنيين يطالب بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث “نيالا”

التاريخ: 22-سبتمبر-2019
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طالب تجمع المهنيين السودانيين، يوم الأحد، بتشكيل لجنة تحقيق في استخدام شرطة ولاية جنوب دارفور للعنف المفرط ضد المحتجين السلميين.
واستخدمت الشرطة في جنوب دارفور، الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي، لتفريق محتجين على ندرة الخبز والوقود، وغالبيتهم من الطلاب.
وحذر التجمع في صفحته الرسمية في فيسبوك من استمرار سياسة الإفلات من العقاب بحق تفلتات القوات النظامية.
وتواصلت التظاهرات في حاضرة الولاية “نيالا” لليوم الثاني على التوالي، جراء ندرة الخبز والوقود، وتنامي ظاهرة السوق السوداء لبيع السلعتين الأساسيتين.
وأدان التجمع قمع السلطات للمحتجين السلميين، في سيناريو جرى وصفه بالمعاد لتصرفات النظام البائد في قمع وسائل التعبير السلمي.
وأعلنت صفحات متخصصة في الولاية تسجيل عدة إصابات لمحتجين بالرصاص الحي.
ودعت لجان المقاومة بالمدنية إلى تسيير مليونية يوم الاثنين للمطالبة بإقالة الوالي المكلف، احتجاجاً على تردي الخدمات واستمرار نزيف الدم بالولاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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