تشكيلة منتخبنا أمام تنزانيا

التاريخ: 22-سبتمبر-2019
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أعلن المدرب الكرواتي زدرافكو لوغارزيتش عن تشكيل مواجهة تنزانيا إطمئن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول من خلال الحصة التدربيبة الأخيرة مساء السبت في الملعب الوطني بدار السلام على جاهزية صقور الجديان لخوض مواجهة السابعة من مساء الأحد 22 سبتمبر 2019م بتوقيت تنزانيا (السادسة بتوقيت السودان)، في تصفيات أمم افريقيا للاعبين المحليين (شان) بالكاميرون 2020م، ونفذّ الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش المدير الفني للمنتخب،والمدرب العام الكابتن خالد بخيت التكتيك الخاص بالمواجهة عبر حصة تدريبية لم تتجاوز الـ(45) دقيقة، وأعلن الجهاز الفني عن التشكيل الذي سيخوض به المواجهة.
وذلك بحسب الصفحة الرسمية لمنتخبنا الوطني على فيس بوك والمتألف من؛ عبدالله أبوعشرين في حراسة المرمى، عبداللطيف بويا، وأمير كمال في قلب الدفاع، أطهر الطاهر في الرواق الأيمن، وأحمد آدم في الأيسر، وفي محوري الارتكاز يؤدي قائد المنتخب نصرالدين الشغيل، وأبوعاقلة عبدالله، وفي الوسط المتقدم يلعب كل من ياسر مزمل، محمد حامد (التش)، ومحمد الرشيد؛ وفي المقدمة الهجومية يلعب رمضان عجب وحيداً..
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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