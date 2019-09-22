الإسطورة حامد بريمة يوضح موقفه مع المريخ

قال اسطورة كرة القدم السودانية وقائد المريخ الأسبق ،حامد بريمة ، إنه حضر للسودان لقضاء عطلة العيد مع زويه وتلقى إتصالا هاتفيا من مجلس إداراة النادي يخبره بأن فريق الكرة بلا مدرب حراس مرمى ، فلم يتردد من الحضور للملعب والإشراف على أبنائه بحسب ما قال حرفيا .. واشار بريمة إلى أنه عندما يقول الجميع أن المريخ داره فالجميع يعلم هذه الحقيقة .

مبينا أن فترته كانت الأزهى على الإطلاق في مسيرة النادي ،عطفا على ما تحقق من إنجازات . وبحسب صحيفة اليوم التالي نبه الأسطورة السودانية إلي أنه كان يتوق دوما لخدمة النادي في مجال

اخر بعد أن أدى واجبه على النحو الأمثل كلاعب ، ولفت بريمة إلي كل الخيارات مفتوحة أمامه ولن يتردد في الإستمرار متى ما وجد الجو ملائما ، وقد يقفل عائدا إلى الدوحة ليواصل مسيرته الناجحة التي بدأت بقلعة الوكراوية .

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)