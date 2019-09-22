بابكر فيصل: ترشيح الأصم لرئاسة السودان في الانتخابات وارد

نفى القيادي بقوى الحرية والتغيير، رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، بابكر فيصل، وجود “تزوير” في الوثيقة الدستورية، خاصة بشأن النص المتعلق بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.

وقال فيصل في حوار مفتوح بثته قناة النيل الأزرق :” لم يكن هناك توقيع تم على الوثيقة من قبل أي شخص ممثل للاتحاد الأفريقى أو لشهود دوليين”، مبيناً أن الوثيقة هي بمثابة دستور وبالتالي لا يمكن للدستور أن يوقع فيه شهود، وأردف :”هؤلاء وقعوا على الاتفاق السياسي وهذا خلط عظيم وكتب حوله إعلاميون بغير معرفة وغير دراية”، وزاد :”التوقيع الذي تم بقاعة الصداقة تم على مشروع للوثيقة وليس للوثيقة نفسها”، أقر بـ”ربكة” حدثت.

وتوقع فيصل أن يتم تعيين رئيس القضاء والنائب العام “خلال أيام محدودة”، وأكد رئيس التجمع الاتحادي أنهم المعبِّر الحقيقي عن الحزب، لكونهم يجسدون ويطبقون مبادئه، مشيراً إلى أن السودان حدثت فيه تحولات راديكالية، ووصف فيصل “محمد ناجي الأصم” بأنه شخصية وطنية قدمت نموذجاً ممتازاً للشباب السوداني المتطلع والواعي بالمستقبل في الثورة – على حد تعبيره- ولم يستبعد رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي ترشيح الأصم لرئاسة الجمهورية، باسم الاتحادي، بيد أنه نوه إلى أن الأصم حالياً شخصية قومية ولايمثل الحزب، وممثل لمركزية الأطباء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)