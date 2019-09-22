رسميًا..قناة الملاعب تبث مباراة السودان وتنزانيا

أعلنت قناة الملاعب الرياضية عن بثّها لمباراة المنتخب السوداني أمام نظيره التنزاني ضمن ذهاب تصفيات المرحلة الأخيرة لأمم أفريقيا للمحليين اليوم الأحد.

وقالت القناة بحسب صفحتها الرسمية على فيس بوك إنّه وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة محمد عمر الفاروق بالاهتمام بمباريات المنتخبات الوطنية، فقد تمّ التأمين على نقل المباراة اليوم بعد الحصول على حقوق البث.

وذكرت : تحصلت القناة على حقوق بث لقاء منتخبنا الوطني أمام نظيره التنزاني لحساب المرحلة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا للمحليين 2020 .

و أكملت القناة كافة استعداداتها لبث اللقاء و الذي سيجري في تمام الساعه السادسه بالملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام ، ويسبق اللقاء ستديو تحليلي يبدأ في تمام الخامسة من تقديم النذير بابكر البشير و يصحبكم في التعليق على احداث اللقاء عثمان خلف الله .

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الخرطوم(أخبار الخليج 365)

الخرطوم(أخبار الخليج 365)