بدء ترتيبات فتح معبرين مع دولة جنوب السودان

التاريخ: 22-سبتمبر-2019
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كشفت ولاية النيل الأبيض عن شروعها في ترتيبات فتح المعابر الحدودية مع دولة جنوب السودان، مشيرة الي عقد مباحثات مكثفة مع الجهات المختصة بهذا الشأن.
وقال اللواء حيدر الطريفي والي الولاية المكلف في تصريحات صحفية بحسب التيار – انهم عقدوا إجتماعات ومشاورات مع المجلس السيادي ووزير التجارة لاعادة فتح معابر الكويك والتبون الحدودية مع دولة جنوب السودان، مبينا انهم اتفقوا علي تشكيل لجنة تشمل ممثلين من الوزارات ذات الصلة للجلوس مع المسؤولين للقاء الاطراف المشاركة في عملية اعادة فتح المعابر بجنوب السودان مشيرا الي ضرورة الشروع في ترسيم الخط الصفري بين الخرطوم وجوبا لتسهيل فتح المعابر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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