"حمدوك" يكوِّن لجنة تحقيق مستقلة بشأن فض الاعتصام

أصدر عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن فض الاعتصام بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019م.

وأوضح مجلس الوزراء في تعميم صحفي، مساء أمس (السبت)، أن اللجنة تضم “7” أعضاء بينهم قاضي محكمة عليا “رئيساً”، ممثل لوزارة العدل “مقرراً”، ممثل لوزارة الدفاع “عضواً”، وممثل لوزارة الداخلية “عضواً”، بالإضافة إلى عضوية شخصية قومية مُستقلة وعضوية محامين مستقلين.

وأكد القرار أن اللجنة لها جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق للعام 1954، ويحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين.

وحدد القرار أن تكمل اللجنة أعمالها خلال “3” أشهر، ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأكد رئيس الوزراء أن عمل اللجنة يأتي باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية، وأرجأ تسمية أعضاء اللجنة لاحقاً.