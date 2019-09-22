العثور على جثتي شهيدين لأحداث فض اعتصام القيادة

كشف المتحدث بأسم لجنة مفقودي اعتصام القيادة العامة، بتجمع المهنيين السودانيين، د.مصعب عبدالله عجب الدور، عن وجودهم جثتي شهيدين بمشرحة المستشفى الأكاديمي لم يتم الوصول لذويهم حتى الآن.

وقامت قوات المجلس العسكري في الثالث من يونيو بفض اعتصام خارج قيادة الجيش بدأ في السادس من أبريل، نتج عنه عشرات الضحايا، ما أدى إلى توتر عام في البلاد.

وقال د. مصعب في تصريح لـ”الراكوبة”، إن الجثتين تعودان لأحداث فض اعتصام القيادة العامة،بناءً على الأرانيك الجنائية المرفقة مع الجثث وهما: محمد علي مخصص، قسمة حماد. وطالب لجان المقاومة والأحياء بالبحث عن المفقودين في محيط مناطقهم.

وشكّل رئيس الوزراء، أمس، لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق أحداث فض الاعتصام، وفقًا لأحكام الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، والتي أضحت بمثابة دستور يحكم البلاد.