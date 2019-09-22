مصرع واصابة 14 شخصا في انقلاب بص سياحي بطريق شريان الشمال

لقى (5) أشخاص مصرعهم وأصيب (9) آخرون في انقلاب بص سياحي متحرك من الخرطوم إلى الولاية الشمالية بسبب انفجار إطار في منطقة بوحات الكيلو 105 بطريق شريان الشمال. وبحسب شرطة المرور وقع الحادث نتيجه لانفجار الإطار الخلفي الايمن الخارجي مما أدى لانقلاب البص ونتج عنه وفاة (5) أشخاص وإصابة (9) تم إسعافهم للمستشفى ووصفت إصابة بعضعم بالجسيمة، ونقلت جثامين المتوفين للمشرحة بعد تدوين بلاغ بالحادث.

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