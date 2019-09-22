بي إم دبليو تعمل على سيارة منافسة لفولكس فاجن جولف GTI

تعمل شركة بي ام دبليو على تطوير سيارة رياضية جديدة من الفئة الأولى، وضلك لمنافسة سيارة فولكس فاجن جولف GTI

لن تبوح بي ام دبليو عن مواصفات السيارة الجديدة، ولكن أكدت الشائعات أن السيارة الرياضية لن تحمل شعار قسم M بالرغم من أنها ستحمل محرك 2 لتر 4 سلندر المتوفر في شقيقتها M135i بقوة أقل.

نشرت BMW Blog مؤخرًا أن بي إم دبليو الفئة السابعة 2022 الجديدة كليًا ستتخلى عن محركات V8 وV12 لتستبدلها بمحركات هجينة، ولكن ظهرت تقارير جديدة تشير إلى حصول الجيل القادم على فئة كهربائية بالكامل... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قد يتسائل البعض عن أداء تويوتا سوبرا وبي إم دبليو Z4 أمام بعضهما، فكلتا السيارتين تم تطويرهما في تعاون بين الشركتين وتمتلكان نفس التقنيات, قاعدة العجلات, ناقل السرعة, وحتى المحرك. الإختلاف الوحيد بينهما هو بأن سوبرا تعد سيارة كوبيه, بينما Z4 فتعد سيارة مكشوفة... لمشاهدة التحدي اضغط هنا

كشفت شركة بي إم دبليو بشطل رسمي عن الجيل الثالث من X6 بتصميم أكثر جرأة وعدوانية، التصميم الخارجي لـ بي إم دبليو X6 حصل على شبك أمامي أكبر حجمًا من السابق، مع وجود خيار لشبك أمامي مضيء أثناء القيادة أو عند فتح الأبواب، و فتحات تهوية أكبر حجمًا تحيط بها مصابيح جديدة، كما حصلت الجوانب على خطوط حادة و لمسات توفر انسيابية أكثر مع هوية عصرية، و غطاء محرك جديد يحتوي على خطوط حادة أيضًا، ويوجد نحو الخلف منافذ تهوية خلف الرفارف الأمامية مع سقف مائل بحدة للخلف... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا