حقيقة تسريب الحلقة الأخيرة من Peaky Blinders قبل عرضها

تداول عدد من وسائل الإعلام، شائعة تسريب آخر حلقات الموسم الخامس لمسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders قبل عرضها غداً.

وتعد الحلقة الأخيرة بعنوان Mr. Jones وستكون أطول حلقة فى الموسم وستبلغ مدتها 65 دقيقة، والتى من المرجح أن يظهر فيها الممثل توم هاردى مرة آخرى لمساعدة تومى شيلبى.

ويسرد الموسم الخامس من المسلسل الشهير حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضًا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية، بعد أن تولى تومى شيلبى منصب عضو فى البرلمان عن مدينة برمنجهام.

وفى سياق متصل، أكد القائمون على المسلسل، انضمام الممثل العالمى "ستيفن جراهام" للموسم السادس والسابع المقبلين، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة بعد التلميحات التى تقترب من انضمامه لتجسيد دور "آل كابونى".

وكانت كشفت بعض التقارير الأجنبية عن تسريب الحلقة الثالثة من الموسم الخامس لمسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders اليوم.

وقالت صحيفة radiotimes إن الحلقة الجديدة تم تسريبها على بعض المواقع بتقنية ضعيفة، ومن المرجح أن تطرح الشبكة الحلقة بتقنية كاملة مساء اليوم بدلاً من طرحها غداً. Advertisements وحصدت الحلقة الثانية من الموسم التى جاءت بعنوان Black Cats، تقييمات 9.5 عبر موقع imdb، بينما انخفضت الحلقة الأولى فى التقييم لتصل لـ9.0، بعد أن حصلت على تقييم 9.2. ويسرد الموسم الخامس من المسلسل الشهير حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية، بعد أن تولى تومى شيلبي منصب عضو فى البرلمان عن مدينة برمنجهام.