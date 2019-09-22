اجتماع طارئ لولاة الولايات بالخرطوم

تنظم وزارة الحكم الاتحادي اجتماعاً طارئاً ومهماً لولاة الولايات عند الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء المقبل 25/9/2019 بقاعة الديوان، من أجل مناقشة جملة من الأوضاع المتعلقة بالولايات على رأسها الأمنية والسياسية بحسب ما أوردته شبكة الشروق.

وكانت عدد من الولايات شهدت أزمات أمنية خاصة على صعيد الصراع القبلي الذي احتدم في مدينة بورتسودان، مما أدى لسقوط ضحايا من الأطراف المتصارعة، فيما تشهد بعض ولايات دارفور خروقات أمنية متفرقة.

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ويأتي الاجتماع في إطار استعراض تقارير الأداء للولايات حول أوضاع الولايات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في الفترة من يناير إلى شهر سبتمبر الحالي.

ودعت وزارة الحكم الاتحادي وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لتغطية فعاليات الاجتماع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)