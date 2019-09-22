- 1/2
- 2/2
فاجأ مواطن سوداني ينشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الرواد والناشطون بكشفه عن محاولة سرقة تعرض لها امس السبت وفقاً لما نقل عنه موقع النيلين.
وتكمن المفاجأة في تعبيره عن سعادته رغم فقده لأمواله التي كانت موجودة بمحفظته داخل السيارة.
وعبر الرجل عن سعادته قائلا (يا سلااااام على الحرامية في عهد رئيس الوزراء حمدوك).
وعن تفاصيل السرقة التي تعرض لها كتب قائلا (نسيت الجزلان “المحفظة” في العربية وكانت فاتحة وعندما عدت الصباح وجدت الجزلان مافي و بطاقاتي كلها موضوعة في كيس في المقعد ياسلام على ذوق الحرامية في زمن حمدوك).
وارفق الرجل الذي وجد منشوره اعجاب الكثيرين صورة للبطاقات التي تركها السارق، وختم تدوينته بهشتاق
#شكرا_حمدوك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة .. سوداني تعرض للسرقة يعبر عن سعادته رغم فقده لامواله (يا سلااااام على الحرامية في عهد حمدوك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.