الجيلي نموذجاً..!!

:: صباح الأمس، وللمرة الثانية منذ بداية الخريف، كنت بالمناطق التي تأثرت بالسيول والأمطار بشمال الخرطوم .. بدعوة من نادي الهلال، رافقنا رئيس و بعض أعضاء النادي إلى مناطق الجيلي التي تأثرت بسيول وأمطار هذا العام .. والحمد لله، لقد تجاوز الأهل بالمناطق المنكوبة الصدمة، وشرعوا في إعادة حياتهم كما كانت .. لقد استقبلوا الوفد بالحشود بحي ( الجيلي الزبير) .. وتبرع لهم أشرف سيد أحمد الكاردينال بمطالبهم .. تأهيل مستشفى الجيلي و مدرسة أساس والساحة الرياضية، ثم بناء غُرفة بكل منزل إنهار..!!

:: لقد أسعدهم هذا التبرع، فالبعض لايزال في ( الخيم) .. والشاهد أن عطاء الهلال – في عهد الكاردينال – تجاوز ضيق الملاعب إلى رحاب الوطن.. ومن مكارم الأخلاق أن نقول لمن أحسن للناس والحياة ( أحسنت).. وعلى سبيل المثال، كان أشرف قد تبرع بمستشفى للنساء والتوليد بكادوقلي، ومراكز لغسيل الكلى بالأبيض والجنينة، وأحدث غرف العناية المركزة بعطبرة وكذلك مستشفى للأطفال مجهولي الاأبوين، ثم مراكز للكلى والسرطان ببورتسودان ونيالا، ولم يغب عن نفرة أهل كردفان..و..و..أينما لعب الهلال، ترك أشرف أثراً طيباً في نفوس الناس..!!

:: وبجوار قرية الجيلي الزبير قرى أخرى ( متناثرة)، وبذات الحال المآساوي .. وعندما سألتهم عن مرافقهم الصحية، تجلى عجز النظام الصحي في بلادنا عن تأسيس نظم العلاج و الهرم المطلوب، بحيث لايموت المواطن بخفاء أو يتكبد مشاق الرحلة الطويلة باحثاُ عن العلاج .. بالدول ذات النظم الصحية الواعية فان الأصل في تقديم الخدمة العلاجية للمواطن هما عنصري (الزمن والتدرج).. أي عند إصابة المواطن بأي طارئ أو عند شعوره بأعراض المرض، فأن أولى محطات رحلة العلاج هي أقرب (مركز صحي)، وليس المستشفى.. !!

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:: ولأن عنصر الزمن أهم عوامل العلاج، يتم توزيع المراكز الصحية في المدن والأرياف بحيث يكون طبيب الأسرة قريباً للمواطن.. وبالمركز الصحي، قد يتم علاج المريض أو يُجرى له الإسعافات الأولية ثم يتم تحويله إلى ( مستشفى ثانوي).. وبالمستشفى الثانوي، عبر الإستشاري، قدم يتم العلاج أو يُحول إلى ( المستشفى المرجعي).. هكذا مراحل العلاج في الدول ذات النظم الصحية الواعية.. فالرهان دوما على ( الزمن والتدًرج).. مركز صحي ثم مستشفى ثانوي، ثم عند الضرورة مستشفى مرجعي.. !!

:: ولكن في بلادنا – كما قال أهل قرى – عند التعرض لحادث أو بمجرد الشعور بعرض من الأعراض، نفكر في الوصول بالمريض الى المستشفى مباشرة .. ولذلك تكتظ المشافي بكتائب المرضى وفيالق المرافقين.. ولو كانت خارطة البلد العلاجية كما الخارطة العلاجية بالدول ذات النظم الصحية الواعية، لما كان حال المشافي بكل هذا (الزحام والتكدس).. توفير الخدمات في المحليات والوحدات والأحياء – بمختلف مستويات الخارطة الصحية العلمية – كان يجب أن يصبح هماً يؤرق المضاجع ..!!

:: وناهيكم عن أصقاع السودان وأريافها بالولايات، بل حتى في عاصمة البلد، وقرى الجيلي نموذجاُ، فالمراكز الصحية بالأحياء – إن وُجدت طبعاً – فهي مجرد جُدران بلا معدات وكوادر .. بالمركز الصحي، كان يجب أن يكون مع كادر التمريض طبيب الأُسرة، وهذا التخصص مهمش في بلادنا .. وكان يجب أن تكون كل عدة وأجهزة الرعاية والإسعافات الأولية، وقبل كل هذا كان يجب أن يكون بالمركز الصحي لكل حي أو قرية (سجل المرضى).. فالمهام التي تنتظر الدكتور أكرم التوم وزير الصحة الاتحادية ( صعبة)، ولكنها ليست مستحيلة ..!!