تعديلات بالمؤتمر الشعبي

التاريخ: 22-سبتمبر-2019 فى : أخبار 209 مشاهدة Advertisements أجرى الأمين الأول للمؤتمر الشعبي المهندس آدم الطاهر حمدون تعديلاً طفيفاً قضى بتكليف الهادي عبد الجدليل نائباً للأمين الأول.. وكما شمل أمين أمانة القبيلة والنظم الأهلية عوض فلسطيني الذي انتقل أميناً لأمانة الإعلام.. عبد الجليل كان وزيراً بحكومة الخرطوم في عهد النظام السابق.. وفلسطيني كاتب صحفي، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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