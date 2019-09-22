نجاة معلمة من الموت باعجوبة عقب الاعتداء عليها داخل الفصل بكسلا

التاريخ: 22-سبتمبر-2019
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انقذت العناية الالهية معلمة بمدرسة العمدة بابكر احمد جعفر الاساسية بحي السوق الشعبي كسلا باعجوبة عقب الاعتداء المفاجئ عليها من قبل والدة تلميذ بالعض والخنق داخل الفصل الدراسي بحضور التلاميذ وانقذت العناية الالهية المعلمة باعجوبة بعد تدخل التلاميذ وادارة المدرسة وتم تدوين بلاغ في مواجهة المعتدية والقت السلطات القبض على المجني.
وتعود تفاصيل الحادثة المؤسفة الى حالة الفوضى التي احدثها الطلاب اثناء طابور الصباح وذلك عند ترديد نشيد العلم وطلبت المعلمة منهم الالتزام والانضباط. وقامت بهز فرع الشجرة للفت انتباه الطلاب وتسبب احدى الفروع في خدش بسيط لاحد الطلاب.
وبعد فترة قليلة دخلت فناء المدرسة امرأة سألت من المعلمة “ن و” وكانت حينها داخل الفصل تدرس تلاميذها وبدون مقدمات تهجمت والدة التلميذ على المعلمة بالخنق والعض وهددتها بقلع عينها. وبحسب صحيفة الدار في اثناء ذلك اقتحم التلميذ ابن المتهمة الفصل عن طريق الشباك وقام بدوره بالاعتداء على المعلمة وتعالت صرخات الطلاب قبل تدخل معلم وبعض التلاميذ في احتواء الامر وقامت المعلمة بتدوين بلاغ بشرطة السوق الشعبي وتم تحويلها الى مستشفى كسلا بموجب اورنيك “8” جنائي.
وأكد قريب المعلمة زروق استقرار حالتها الصحية واستنكر تصرف الاعتداء على المعلمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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