محاكمة ام بحرقها طفلها لاغاظة والده

حددت محكمة الاسرة والطفل بالخرطوم جلسة لمحاكمة الم المتهمة بحرق طفلها البالغ من العمر خمسة أعوام وقامت المحكمة باعلان شاهد الاتهام وهو سائق ركشة كان قد شاهد الأم اثناء حرقها للطفل اثناء مروره بالقرب من المنزل الذي شهد الحادثة وشاهد سائق الركشة الأم عندما كان باب الشارع مفتوحاً.

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وتعود تفاصيل هذه الحادثة الى حدوث خلاف بين الزوجين غادر على اثره الزوج الى احدى دول البترول مغترباً لتقوم زوجته بحرق الطفل بمكواة في فخذه وبحسب صحيفة الدار قامت بارسال الصور للزوج لاغاظته كما تدعي وبعد القبض على المتهمة حول البلاغ الى المحكمة التي بدأت في سماع قضية الاتهام الذي يمثله الاستاذ سراج الافندي المحامي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)