إبراهيم الأمين يستقيل من تمثيل نداء السودان بـ”قوى الحرية”

تقدّم د. إبراهيم الأمين باستقالته من تمثيل كتلة نداء السودان بـ”قوى الحرية والتغيير”، وقال الأمين لمصادر “إنّ قوى الحرية والتغيير تتعرض لمؤامرة داخلية وخارجية تهدف إلى إضعافها وهدم ما بنته طوال السنوات الماضية حتى استطاعت تحقيق هدفها ببلوغ الثورة مداها وتشكيل الحكومة المدنية”.

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ولفت الأمين إلى أنّ الخلافات إذا سارت بهذه الوتيرة ستهدّد تماسك قوى الحرية والتغيير وتعصف بتحالفها الأوسع في تاريخ السودان الحديث. وشدّد على ضرورة تفويت الفرصة على المتآمرين والعمل على إنجاح المرحلة الانتقالية.

ومؤكداً بأنّ الحكومة في أيدي أمينة ويجب دعمها ومساندتها وأن قضية الشهداء تظل هي القضية الأولى أولويات الجميع، بحسب صحيفة الجريدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)