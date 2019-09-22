معتاد اجرام يورط 12 شخصاً بعد سطوه على منزل بكافوري

ورط معتاد اجرام بائعة شاي في جريمة سرقة كبيرة بسطوه على احدى العمارات بكافوري واخذ كمية كبيرة من مقتنياته المتعلقة بعدد “2” شاشة كبيرة بجانب “4” سماعات وعطور واسطوانة غاز وسمجل بجانب اشياء قيمة صغيرة باهظة الثمن ومن ثم بيعها بابخس الاثمان لعدد من الاشخاص بينهم بائعة شاي كان نصيبها سماعتان قيمة كانت كفيلة لاتهامها بالسرقة.

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عليه تم تدوين بلاغ من قبل الشاكي الذي افاد بان متهماً بالارشاد قد قام بالسطو على المنزل في غياب الاسرة عند سفرها وايهام المتهم الثاني “حبشي” ببناء علاقة معه واحضار مشروب مسكر ومن ثم تنفيذ خطته في السرقة التي تمت على مراحل.

ومن ثم بيع جميع الاغراض في اوقات متفرقة لباقي المتهمين عليه وبحسب صحيفة الدار كثفت الشرطة من خلال البلاغ المقيد لضبط المتهم الذي سجل اعترافاً قضائياً بسرقة جميع المعروضات التي ذكرت موضح كيف تم بيعها ذاكراً ثمن كل واحد عليه تم الايقاع بباقي المتهمين وتوجيه اتهام بتعليق بالسرقة بالاشتراك.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)