جدل واسع حول شروط صغيرون لتعيين مدراء الجامعة

التاريخ: 22-سبتمبر-2019
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أثار الخطاب الذي بعثت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات لترشيح مدراء جدد للجامعات جدلاً واسعاً لاشتراطها مراعاة أن يكون المدراء المرشحين مؤمنين بميثاق الحرية والتغيير،
وطالب الخطاب الجامعات بترشيح مدراء بالتشاور مع الأساتذة حسب المعايير الأكاديمية المتبعة مع مراعاة أن يكون المرشح مؤمناً بميثاق الحرية والتغيير وألا يكون له نشاط سياسي صارخ، بحسب صحيفة الجريدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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