نظامي يعترف بقتله شابا بالقرب من مقهى بنهر النيل

التاريخ: 22-سبتمبر-2019 فى : حوادث 172 مشاهدة سجل نظامي متهم بقتل شاب بالقرب من مقهة بمنطقة السكة الحديد بشندي حاضرة ولاية نهر النيل اعترافاً قضائياً بارتكاب الجريمة والتي تعود تفاصيلها الى ان المجني عليه يبلغ من العمر 20 عاما ذهب الى المقهى برفقة احد اقربائه لتناول كوب قهوة وفي ذات الاثناء حضر المتهم وطلب من صاحبة المقهى اغلاقه مما تسبب في وقوع مشاجرة بين المتهم والمجني عليه ليسدد المتهم ثلاث طعنات للقتيل بواسطة سونكي في اجزاء متفرقة منجسده ادت لوفاته. Advertisements عليه تم اخطار الشرطة التي حضرت الى مسرح الحادث وتم اتخاذ الاجراءات القانونية كما تم القبض بحسب صحيفة الدار على المتهم ودون بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد. الخرطوم: |(أخبار الخليج 365)

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