نظامي يعترف بقتله شابا بالقرب من مقهى بنهر النيل

التاريخ: 22-سبتمبر-2019
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سجل نظامي متهم بقتل شاب بالقرب من مقهة بمنطقة السكة الحديد بشندي حاضرة ولاية نهر النيل اعترافاً قضائياً بارتكاب الجريمة والتي تعود تفاصيلها الى ان المجني عليه يبلغ من العمر 20 عاما ذهب الى المقهى برفقة احد اقربائه لتناول كوب قهوة وفي ذات الاثناء حضر المتهم وطلب من صاحبة المقهى اغلاقه مما تسبب في وقوع مشاجرة بين المتهم والمجني عليه ليسدد المتهم ثلاث طعنات للقتيل بواسطة سونكي في اجزاء متفرقة منجسده ادت لوفاته.
عليه تم اخطار الشرطة التي حضرت الى مسرح الحادث وتم اتخاذ الاجراءات القانونية كما تم القبض بحسب صحيفة الدار على المتهم ودون بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد.
الخرطوم: |(أخبار الخليج 365)
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