زوجة تفاجئ الجميع وتعفو عن المتهم بقتل زوجها بالخرطوم

التاريخ: 22-سبتمبر-2019
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بعد سلسلة من الجلسات التي عقدتها محكمة الجنايات بالخرطوم لمحاكمة متهم قام بقتل احد الازواج لتقوم المحكمة بسماع قضية الاتهام متكاملة حيث أوضح المتهم الاسباب التي قادته الى ارتكاب الجريمة ليقدم ممثلا الاتهام والدفاع محاضرات قانونية في المواد القانونية حيث سعى الاتهام الى تأكيد ارتكاب المتهم للجريمة مقدماً اتهامات مباشرة وبينات ظرفية حول ارتكاب المتهم للجريمة.
اما الدفاع وبحسب صحيفة الدار فقد سعى جاهداً لاخراج الزوج من طائلة المادة 130وسط حضور لأولياء الدموذوي المتهم الا ان الزوجة فاجأت الجميع بالعفو عن المتهم بقتل الزوج ليجد المتهم نفسه خارج اسوار السجن بعد انقضاء المدة التأديبية وعفو الزوجة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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