صحيفة ليبية: قوات الجيش تأسر 12 عنصراً من ميليشيا الوفاق

أسرت قوات الجيش الليبي، أكثر من 12 عنصراً من مليشيات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق في كمين محكم أمام معسكر اليرموك.

ووفقاً لما أرودته صحيفة "المتوسط" اللييبة، اليوم الأحد، فإن قوات الجيش قامت بأكبر عملية سحق وإبادة جواً وبراً للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق على عتبات العاصمة تمهيداً لدخولها.

وذكرت الصحيفة، أنه تمت إصابة الميليشياوي دخيل بن حمد في مواجهات القوات المسلحة، كما قتل كل من معتصم بنوبة، آمر كتيبة الموت مصراتة، محمد محمود الرايس، وعبد المهيمن الشريف التابع لمليشيات مصراتة في محور اليرموك، وغيرهم.

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وقال مصدر عسكري بالجيش الليبي، إن "وحدات الجيش نجحت في استدراج مسلحي الوفاق بمحيط معسكر اليرموك إلى كمين محكم، أسفر عن تدمير 12 آلية مسلحة تابعة للواء الصمود وكتيبة الموت"، حسب ما نقلت قناة "218" الليبية.

ووجهت القوات الجوية الليبية، ثلاث ضربات جوية أخرى بمحاور قوات الوفاق في عين زارة، ومحور الخلاطات بطريق المطار الأكثر اشتعالاً، حيث أسفر القصف عن مقتل أبرز قادة الوفاق، منهم آمر الخلاطات، وآمر اليرموك، حسب ما ذكرت القناة.

وشن الجيش هجوماً عنيفاً على مسلحي الوفاق في محور صلاح الدين بإسناد جوي كثيف خلف قتلى ودمر عدداً من الآليات.