مدير الجامعة الإسلامية المستقيل: طلب الإعفاء شمل جميع مديري الجامعات الحكومية

كشف مديرو الجامعات الحكومية المستقيلون عن دفعهم بخطاب طلب إعفاء لرئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأكدوا بأنهم لم يتلقوا رداً بعد بشأن الأمر.

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وقال المتحدث باسم مديري الجامعات مدير الجامعة الإسلامية المستقيل د. حسن عباس لمصادر إن طلب الإعفاء شمل جميع مديري مؤسسات التعليم العالي الحكومية. وشدد عباس على أن فتح الجامعات في الأول من أكتوبر المقبل يمثل تحدياً كبيراً يواجه وزيرة التعليم العالي الجديدة، مؤكداً أن بيئة الجامعات غير مهيأة خاصة مع وجود دفعتين بالمستوى الأول تحتاج معالجة أوضاعهم إلى ترتيبات معينة.

وقال عباس إن الجامعات تعاني من نقص حاد في الأساتذة بسبب هجرة الكوادر، داعياً لتوفيق أوضاع الأساتذة حتى لا تفقد الجامعات المزيد من عقولها مما سيأتي خصماً على جودة التعليم العالي ومخرجاته.

في السياق نفى عباس بحسب صحيفة السوداني، وجود أساتذة أو عمداء كليات تقدموا باستقالاتهم، وقال إن تلك مسائل إدارية لأن الأستاذ والعميد يعفيهم مدير الجامعة أما المديرون فإقالتهم أو تعيينهم يكون من رأس الدولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)