بريطانيا: فرنسا تمارس ضغوطاً على عبد الواحد للتفاوض من أجل السلام

التاريخ: 22-سبتمبر-2019
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رهن السفير البريطاني بالخرطوم عرفان صديق محاكمة الرئيس السابق عمر البشير داخل السودان بدلاً عن المحكمة الجنائية بحدوث إصلاح في القطاع القضائي، وقال “لكن إذا لم توجد الإمكانية لمثل هذه المحاكمات أعتقد أن هناك الخيار الآخر”، وأكد عرفان أنه ناقش مع رئيس الوزراء حمدوك مسألة محاكمة البشير، وأضاف “حمدوك يفضل أن تكون المحاكمة في السودان، على أن تكون محاكمة مستقلة بشفافية ومصداقية”.
في سياق مغاير كشف السفير البريطاني بحسب صحيفة السوداني، عن محاورة فرنسا لرئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور والضغط عليه من أجل التفاوض مع الحكومة بغية تحقيق السلام في السودان.
وقال عرفان “لو تم تقدم في الاتفاق من قبل الحركات المسلحة الأخرى ولم تنضم حركة عبد الواحد للعملية السلمية سيكون هو المسؤول عن عدم التقدم وليست الحكومة السودانية، ولن يحاسب المجتمع الدولي الحكومة على موقف عبد الواحد غير العملي والواقعي”، وزاد “إذا لم ينخرط عبد الواحد في العملية السلمية سيفقد مصداقيته”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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