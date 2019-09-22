مصرع سوداني ببريطانيا بـ”طعنات قاتلة”

عجلت “4” طعنات قاتلة تلقاها سوداني بمدينة غلوسستر البريطانية من سوداني آخر يعاني من اضطرابات عقلية بمفارقته للحياة.

وطبقاً للمعلومات فإن الجاني تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، ووفقاً للمعلومات فإن الجاني يعاني من اضطرابات نفسية تطورت إلى حد قيامه بالدخول إلى “المطبخ” وإحضار “سكيناً” سدد بها “4” طعنات للمجني عليه عجلت بمفارقته للحياة، وفيما نسقت القنصلية السودانية ببريطانيا مع الشرطة البريطانية لمتابعة التحقيق، وذكر الجاني أن المجني عليه كان يراقبه باستمرار ويتجسس عليه.

وشيع عدد كبير من أبناء الجالية السودانية ببريطانيا المجني عليه إلى مثواه الأخير بمشاركة سفير السودان بالمملكة المتحدة محمد عبد الله إدريس ونائب رئيس البعثة محمد حسين إدريس والقنصل العام بلندن عاصم نقد.

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وأعرب السفير محمد عبد الله إدريس عن مواساته لأسرة الفقيد ولرفقائه في مدينة غلوسستر، محيّياً روح التضامن والتكافل بين أبناء المدينة والمدن المجاورة من السودانيين وحرصهم على حمل القيم المجتمعية السودانية أينما حلوا، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)