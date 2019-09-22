قوى الحرية: ما تم التوقيع عليه بقاعة الصداقة مشروع وثيقة دستورية

التاريخ: 22-سبتمبر-2019
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فجر القيادي بقوى الحرية والتغيير بابكر فيصل مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الوثيقة الدستورية، وقال فيصل إن ما تم التوقيع عليه يوم 17 أغسطس الماضي بقاعة الصداقة هو مشروع وثيقة دستورية، وأكد فيصل خلال حديثه لبرنامج “حوار مفتوح” الذي بثته قناة النيل الأزرق أنه من المبكر الحكم على الوزراء الجدد، مطالباً بالحكم على الوزراء من خلال أدائهم في وزاراتهم، ونفى وجود محاصصة في تشكيل الحكومة ، ووصفها بغير الصحيحة وأن الكفاءة كانت هي المعيار في الاختيار، وأقر فيصل بأن الجماهير تشعر ببطء في العمل من جانب الحكومة، وشدد على أن قوى الحرية والتغيير تمتلك “فيتو” على رئيس الوزراء باعتبار أنها قامت بتعيينه، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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