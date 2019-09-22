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السطو على مدرسة ابتدائية وسرقة مقتنياتها بالجزيرة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 22-سبتمبر-2019

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السطو على مدرسة ابتدائية وسرقة مقتنياتها بالجزيرة

 

اقدم لصوص على السطو على احدى المدارس الابتدائية بمنطقة ود خراش وحدة المسيد الادارية, وبحسب افادة لصحيفة المجهر حول الجريمة ان اللصوص تمكنوا مساءً من السطو على المدرسة وقاموا بكسر الطبلة ونفذوا عملية سرقة “كراسي جلوس فخمة بجانب اسطوتنة غاز ومعدات من مطبخ المدرسة اضافة الى مبالغ مالية.

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ودون بلاغ تحت المادة “174” من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة بقسم شرطة المسيد وتواصل الشرطة تحقيقاتها للقبض على الجناة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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