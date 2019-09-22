السطو على مدرسة ابتدائية وسرقة مقتنياتها بالجزيرة

التاريخ: 22-سبتمبر-2019 فى : حوادث 10 مشاهدة اقدم لصوص على السطو على احدى المدارس الابتدائية بمنطقة ود خراش وحدة المسيد الادارية, وبحسب افادة لصحيفة المجهر حول الجريمة ان اللصوص تمكنوا مساءً من السطو على المدرسة وقاموا بكسر الطبلة ونفذوا عملية سرقة “كراسي جلوس فخمة بجانب اسطوتنة غاز ومعدات من مطبخ المدرسة اضافة الى مبالغ مالية. Advertisements ودون بلاغ تحت المادة “174” من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة بقسم شرطة المسيد وتواصل الشرطة تحقيقاتها للقبض على الجناة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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