“المهنيون” يطلبون بيع (3) سيارات حكومية لاستجلاب مطبعة

التاريخ: 22-سبتمبر-2019
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أقر عضو مجلس السيادة محمد الفكي بتقصير حكومي تجاه عدد من القضايا أبرزها مشاكل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال سليمان أثناء طباعة المنهج المدرسي للمرحلة الثانوية بمعهد النور للمكفوفين بطريقة “برايل” أمس، إن الوضع مختل بالنسبة للمكفوفين وما يتلقوه من تعليم، وقال “نحن مقصرين ومغيبين لكن طلاب معهد النور مسلحين بالأمل، ويقاتلوا للعيش تحت الشمس”.
وأوضح الفكي أنه تفاجأ بعدم توفر ماكينة لطباعة المنهج المدرسي، وأشار إلى أن قيمتها تبلغ مليون جنيه، وقال “تفاجأت بقيمة الماكينة لأنها لا تساوي ربع قيمة أية سيارة يقودها مسؤول حكومي”.
من جهته أعرب الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين الرشيد سعيد بحسب صحيفة الإنتباهة، عن أسفه للأوضاع التي يعيشها المكفوفين خاصة خدمة التعليم المقدمة لهم، ودعا الرشيد لتغطية نفقات شراء مطبعة للمنهج المدرسي للمكفوفين من عائد بيع ثلاث سيارات حكومية. وأبدى الرشيد استغرابه لعدم تمكن المكفوفين من ارتياد دور تعليم خاصة بهم عدا مؤسسة وحيدة هي معهد النور، ودعا لتسيير مليونية لدعم قضايا ذوي الإعاقة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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