مقاضاة معلمة بمرحلة الاساس ضربت طفلة بعصا في عينها بالخطأ

التاريخ: 22-سبتمبر-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة حركت أسرة الطفلة نعيمة جمال بلة اجراءات جنائية بقسم الازهري مربع “14” لمقاضاة معلمة بمرحلة الاساس في اعقاب ضربها لطفلة بعصا في عينها اليمنى اثناء معاقبة طفلة اخرى كانت تقف قربها مما ادى الى جرح قطعي عميق في القرنية ادى الى احتقان العين. Advertisements وقالت اخت الطفلة المصابة “ملاك جمال” بحسب صحيفة المجهر ان شقيقتها اجرت عملية جراحية صباح صباح امس “السبت” بمستشفى مكة للعيون بالخرطوم تمت خلاله خياطة جرح العين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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