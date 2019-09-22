وكيل الخارجية بالخرطوم خلال أسبوع

التاريخ: 22-سبتمبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة Advertisements يصل وكيل وزارة الخارجية الجديد صديق عبد العزيز خلال الأسبوع فيما يتسلم مهامه الأسبوع المقبل. وكشف دبلوماسي لمصادر أمس، عن توقعات بوصول الوكيل الجديد للخرطوم هذا الأسبوع، وأوضح أن الحديث عن هيكلة بالوزارة واستدعاء سفراء من الخارج وإعفاء آخرين لن يتم قبل استلام الوكيل لعمله، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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