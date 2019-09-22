التاريخ: 22-سبتمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة Advertisements خنقت أزمة الوقود الخرطوم وتطاولت لأكثر من أسبوع دون تدخلات واضحة وحاسمة. وبدا اصطفاف السيارات بالمئات أمام محطات الوقود بشوارع العاصمة أمراً مألوفاً مع حالة من التذمر والغضب. وفي غضون ذلك نقل مصدر تفاقم الأزمة وتباين توفر الوقود بمدن العاصمة، فيما ذكر المصدر أن عدداً من المحطات أغلقت أبوابها، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أزمة الوقود تخنق العاصمة من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.