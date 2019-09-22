أزمة الوقود تخنق العاصمة من جديد

التاريخ: 22-سبتمبر-2019
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خنقت أزمة الوقود الخرطوم وتطاولت لأكثر من أسبوع دون تدخلات واضحة وحاسمة.
وبدا اصطفاف السيارات بالمئات أمام محطات الوقود بشوارع العاصمة أمراً مألوفاً مع حالة من التذمر والغضب. وفي غضون ذلك نقل مصدر تفاقم الأزمة وتباين توفر الوقود بمدن العاصمة، فيما ذكر المصدر أن عدداً من المحطات أغلقت أبوابها، بحسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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