وزيرة الخارجية تصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

وصلت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله صباح اليوم إلى "نيويورك" للمشاركة في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت وكالة السودان للانباء ان الوزيرة ستلتقي برصفائها من سفراء الدول الأوروبية والأفريقية والعربية، بجانب مشاركاتها في الاجتماعات الوزارية للأمم المتحدة ومجموعة الــ77 والصين واجتماعات وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية ودول حركة عدم الانحياز. ويشارك وفد السودان الذي يرأسه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى التي ستستعرض دور المجتمع الدولي في مساندة السودان خلال الفترة المقبلة.



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