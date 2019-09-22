تعرف على موعد مباراة السودان وتنزانيا للمحليين

تقام مباراة السمنتخب الوطني السوداني وتنزانيا للمحليين، اليوم الأحد، على الملعب الوطني بمدينة دار السلام عاصمة تنزانيا، حيث وصلت بعثة منتخب السودان للمحليين إلى هناك مساء يوم الخميس الماضي,

و يقود المنتخب المدير الفني زدرافكو لوجاروشيتش، هذا ويذكر أن منتخب السودان للمحليين لم يخوض الدور التمهيدي من التصفيات بعد عدم مشاركة لمنتخب الأثيوبي، وموعد مباراة السودان وتنزانيا للمحليين اليوم الأحد عند السابعة مساء بتوقيت السودان الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وحتى هذه اللحظات لم تعلن أي قناة أنها ستذيع البث المباشر لمباراة السودان وتنزانيا للمحليين اليوم الأحد، وسوف نتابع معكم كل جديد، ولكن في حال إذاعة المباراة فستكون منقولة على قناة الملاعب