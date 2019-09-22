تعرف على موعد مباراة السودان وتنزانيا للمحليين

و يقود المنتخب المدير الفني زدرافكو لوجاروشيتش، هذا ويذكر أن منتخب السودان للمحليين لم يخوض الدور التمهيدي من التصفيات بعد عدم مشاركة لمنتخب الأثيوبي، وموعد مباراة السودان وتنزانيا للمحليين اليوم الأحد عند السابعة مساء بتوقيت السودان الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وحتى هذه اللحظات لم تعلن أي قناة أنها ستذيع البث المباشر لمباراة السودان وتنزانيا للمحليين اليوم الأحد، وسوف نتابع معكم كل جديد، ولكن في حال إذاعة المباراة فستكون منقولة على قناة الملاعب
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