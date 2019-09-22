حمدوك في أميركا.. خطاب واجتماعات ولقاء مع "الجالية"

توجه رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، مساء السبت، إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة السابعة والأربعين، التي تعقد بنيويورك.

وسيلقي رئيس مجلس الوزراء خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة المقبل.

كما سيعقد حمدوك عددا من الاجتماعات الثنائية واللقاءات الجانبية مع عدد من قادة الدول، يناقش خلالها قضايا السلام في السودان وحقوق الإنسان وإعفاء الديون وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتعاون الاقتصادي والتزام الخرطوم بسياسة خارجية متوازنة.

وسينظم حمدوك كذلك لقاء مع الجالية السودانية بنيويورك للتنويه بالتطورات الإيجابية التي يشهدها السودان فضلا عن الوقوف على أوضاع الجالية.

وتأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء للولايات المتحدة الأميركية لعكس صورة السودان الجديدة بعد الثورة التي أطاحت الرئيس السابق عمر البشير بعد فترة حكم استمرت نحو 30 عاما.

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جدير بالذكر أن حمدوك يرافقه خلال هذه الزيارة عدد من المسؤولين في مقدمتهم وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله.

وومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مساء اليوم الأحد، ويلتقي بعدة رؤساء دول وحكومات وكبار المسؤولين، في الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة.

كما سيشارك في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى من بينها تلك الخاصة بالسودان، التي ستستعرض دور المجتمع الدولي في مساندة السودان خلال الفترة المقبلة.

وتكتسب مشاركة السودان أهمية خاصة تتاح من خلالها الفرصة لشرح التطورات الأخيرة والدور المرتجي من المجتمع الدولي في دعم جهود السودان لترسيخ أسس الديمقراطية والسلام والاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة وهي الأهداف التي يتوخى وفد السودان الحرص على تحقيقها خلال مشاركته في هذه الدورة، التي تدشن عودة السودان للأسرة الدولية.