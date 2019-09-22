"ناسا" تكشف ما يحدث أثناء الليل على كوكب المريخ

قدم فريق بحثي من جامعة كاليفورنيا تقريرًا عن النبضات المغناطيسية للمريخ في الاجتماع السنوي للمؤتمر الأوروبي لعلوم الكواكب.

وأوضح الباحثون كيف أن النبضات المستمرة أثناء الليل التي عثرت عليها مركبة ناسا غير متوقعة لأنها تختلف عما تتم ملاحظته عادة على سطح الأرض في نفس الوقت المحلي.

وسجلت قراءات مقاييس المغناطيس المثبت على المركبة الفضائية المتطورة ”ناسا انسيت“ قفزة غريبة بسبب النبضات المغناطيسية الصادرة من سطح الكوكب الأحمر خلال الليل.

وأطلقت كبسولة ”أنسيت“ لأول مرة في نوفمبر من عام 2018 لدراسة كوكب المريخ وجمع معلومات عنه بما في ذلك قشرته الأرضية وسماكتها ودرجة حرارته وغيرها.

وبحسب ما نشرته ”ناشيونال جيوغرافيك“، فإنه لم يحدد العلماء حتى الآن الأسباب الكامنة وراء هذه النبضات المغناطيسية المفاجئة، والتي كانت أقوى بعشرين مرة عن المعتاد.

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إلا أن أغرب ما حدث وما ليس له تفسير أيضًا هو التردد الشبيه بالساعة في نبضات منتصف الليل الغريبة هذه.

وفي محاولة لفهم ما يحدث قام العلماء حاليًا بوضع مقياس خاص بالمركبة انسيت على خط الاستواء الخاص بالمريخ، لكن لم يتم تسجيل أي من هذه النبضات على خط الاستواء الأرضي على الإطلاق.

جدير بالذكر أن مثل هذه النبضات عادة ما يتم رصدها عند خطوط العرض العليا، مثل ظاهرة الأضواء الشمالية، وهو ما يدفع العلماء إلى التساؤل عن سبب عرض الكوكبين نتائج مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت بعثة الهبوط أيضًا عن وجود طبقة سميكة بعمق 2 ميل تحت سطح المريخ قادرة على توصيل الكهرباء، وقد أثارت تكهنات بأن هذا يمكن أن يكون جسمًا مائيًا، إلا أن هذا أبعد ما يكون عن التأكيد حتى الآن.