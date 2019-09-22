وقال شويغو في حديثه لصحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية: "اعتمادا على نتائج العملية العسكرية في سوريا أجرينا العديد من اللقاءات المكرسة لتحليل عمل أسلحتنا ومعداتنا العسكرية. ويمكنني القول لكم إنه تم تحديث نحو 300 نموذج من الأسلحة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة في سوريا، وهناك 12 نموذجا كانت تعتبر واعدة فأوقفنا إنتاجها" (اعتمادا على تلك الخبرة).
ونقلت وسائل إعلام في أغسطس الماضي عن وزارة الدفاع الروسية أنه تم أثناء العملية العسكرية في سوريا تجربة 231 نموذجا من الأسلحة الحديثة والمحدثة والتي أظهرت فعاليتها القتالية العالية.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا أوقفت إنتاج 12 نموذجا من الأسلحة بعد تجربتها في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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