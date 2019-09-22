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روسيا أوقفت إنتاج 12 نموذجا من الأسلحة بعد تجربتها في سوريا

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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن بلاده أوقفت إنتاج 12 نموذجا من الأسلحة الروسية بعد تجربتها الفاشلة خلال العملية العسكرية في سوريا، فيما تم تحديث 300 نموذج آخر.

وقال شويغو في حديثه لصحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية: "اعتمادا على نتائج العملية العسكرية في سوريا أجرينا العديد من اللقاءات المكرسة لتحليل عمل أسلحتنا ومعداتنا العسكرية. ويمكنني القول لكم إنه تم تحديث نحو 300 نموذج من الأسلحة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة في سوريا، وهناك 12 نموذجا كانت تعتبر واعدة فأوقفنا إنتاجها" (اعتمادا على تلك الخبرة).

ونقلت وسائل إعلام في أغسطس الماضي عن وزارة الدفاع الروسية أنه تم أثناء العملية العسكرية في سوريا تجربة 231 نموذجا من الأسلحة الحديثة والمحدثة والتي أظهرت فعاليتها القتالية العالية.

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