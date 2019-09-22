لندن تدرس تفاصيل "هجوم أرامكو" بعناية قبل تحميل المسؤولية لأحد

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، إن بريطانيا تدرس بعناية معلومات بشأن الهجمات التي استهدفت شركة "أرامكو" السعودية قبل تحميل أحد المسؤولية.

وقال وزير الخارجية إن بلاده ستعمل مع شركائها الدوليين لإيجاد رد "أوسع وأكثر فعالية" على الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية الأسبوع الماضي.

وأشار راب على "تويتر" أنه تحدث مع نظرائه السعوديين والألمان والفرنسيين والأمريكيين الاثنين الماضي في هذا الشأن.

وقال التحالف العربي الذي تقوده السعودية إن الهجوم الذي تسبب في خفض إنتاج النفط إلى النصف وألحق أضرارا بأكبر مصنع في العالم لمعالجة الخام، نفذ بأسلحة إيرانية.

من جانبها نفت إيران هذه الاتهامات وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.

وفي وقت سابق، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، السبت، في مقابلة مع "العربية"، إن لدى السعودية خيارات عدة للرد على الهجوم على معملي أرامكو، مؤكدا "سنتخذ الخيارات المناسبة في الوقت المناسب للرد على هجوم أرامكو.. الخيارات عديدة دبلوماسية وقانونية وأمنية".

وأضاف أن الهجوم على أرامكو غير مسبوق وندرس ما سيتم اتخاذه بعد التحقيقات، موضحا أن سرعة التعامل مع الحرائق في معملي أرامكو مصدر فخر للسعودية.

وكشف الجبير أن هناك تنسيقا على أعلى المستويات مع واشنطن بعد هجوم أرامكو، وتابع "إدارة ترمب اتخذت موقفا قويا ضد إيران عبر العقوبات".

Advertisements

وأشار وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إلى أن إيران تشن حربا على السعودية منذ ثورة الخميني، لافتا إلى أنه إذا ثبت تورط إيران مباشرة في هجوم أرامكو فعليها تحمل العواقب.

وأوضح الجبير أن "سلوك إيران تجاهنا عدواني يخالف الأعراف والقوانين الدولية"، مشددا على أن آلية التحويلات البديلة تشجع إيران على اتخاذ مواقف أكثر عدوانية.

وقال الوزير السعودي: "لا أحد يريد الحرب، وهذا الخيار يجب أن يكون الأخير". وأضاف "لدينا تواصل قوي ومستمر وتنسيق في كل المجالات مع واشنطن بشأن إيران".

وتوقع الجبير من الدول الأوروبية أن تكون أكثر حزما مع النظام الإيراني، لافتا إلى أن أي تخفيف للضغوط الاقتصادية على إيران سيجعلها أكثر تصلبا.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك آلية للتعامل مع دعم إيران للإرهاب.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية: "لا نستهدف أماكن مدنية في اليمن بل أماكن عسكرية"، مضيفا أن السعودية دفعت 14 مليار دولار في المجالات الإنسانية في اليمن منذ بدء الأزمة.