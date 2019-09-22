"الثورية" بالقاهرة تناقش ترتيبات التفاوض مع الحكومة الانتقالية

بدأت في القاهرة أمس اجتماعات المجلس القيادي للحركات المسلحة المنضوية في تحالف "الجبهة الثورية" تناقش الترتيبات الاجرائية المتعلقة بتكوين وفد التفاوض مع الحكومة الانتقالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الثورية، محمد زكريا، أن الاجتماعات تتناول الجوانب التنظيمية والهيكلية للتحالف، وتطوير الرؤى التفاوضية بعد تحقيق الوحدة بين طرفي الجبهة.

وأضاف سيتم بحث التحالفات السياسية والعلاقة بين أطراف قوي اعلان الحرية والتغيير والترتيب لاجتماعات نداء السودان المقرر انعقادها نهاية الشهر الجاري.

وستعقد الثورية لقاءات مع الفاعلين في ملف السلام من القوي الدولية والإقليمية ودول الجوار لبحث آفاق العملية السلمية والاستعدادات لبدء التفاوض المقرر إنطلاقه منتصف أكتوبر المقبل.

وأشار زكريا بالجهود التي تبذلها مصر بصفتها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الافريقي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، واستضافتها لاجتماعات الجبهة الثورية ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني.