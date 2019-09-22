وقال المتحدث الرسمي باسم الثورية، محمد زكريا، أن الاجتماعات تتناول الجوانب التنظيمية والهيكلية للتحالف، وتطوير الرؤى التفاوضية بعد تحقيق الوحدة بين طرفي الجبهة.
وأضاف سيتم بحث التحالفات السياسية والعلاقة بين أطراف قوي اعلان الحرية والتغيير والترتيب لاجتماعات نداء السودان المقرر انعقادها نهاية الشهر الجاري.
وستعقد الثورية لقاءات مع الفاعلين في ملف السلام من القوي الدولية والإقليمية ودول الجوار لبحث آفاق العملية السلمية والاستعدادات لبدء التفاوض المقرر إنطلاقه منتصف أكتوبر المقبل.
وأشار زكريا بالجهود التي تبذلها مصر بصفتها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الافريقي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، واستضافتها لاجتماعات الجبهة الثورية ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني.
كانت هذه تفاصيل خبر "الثورية" بالقاهرة تناقش ترتيبات التفاوض مع الحكومة الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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