الكشف عن أدق تفاصيل برنامج حمدوك في نيويورك

يلقي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك خطاب السودان أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الجمعة المقبلة. وذكر تعميم صحافي لإعلام مجلس الوزراء أمس، إن حمدوك توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية،

وأوضح أنه سيعقد عدداً من الاجتماعات الثنائية واللقاءات الجانبية مع عدد من قادة الدول يناقش من خلالها قضايا السلام في السودان وحقوق الإنسان وإعفاء الديون وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتعاون الاقتصادي والتزام السودان بسياسة خارجية متوازنة.

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ونبه التعميم بحسب صحيفة الإنتباهة، إلى عقد حمدوك لقاءً مع الجالية السودانية بنيويورك للتنوير بالتطورات الإيجابية التي يشهدها السودان فضلاً عن الوقوف على أوضاع الجالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)