وزير الإعلام: معظم الصحف موالية للنظام القديم وتغيير شعار “التلفزيون” ليس من اختصاصي

نعت وزير الإعلام فيصل محمد صالح معظم الصحف – لم يحددها – بالموالية للنظام القديم. وقال فيصل في مقابلة مع مصادر إنه سيتعامل مع الصحف بالقانون. وكشف فيصل عن وجود هيكلة في قطاع الإعلام وقياداته.

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وذكر وزير الإعلام والثقافة أن تغيير شعار التلفزيون ليس من اختصاصه. مشدداً على عدم وجود معركة شخصية بينه ومدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون المُقال إسماعيل عيساوي، وأن تغييره كان أمراً لابد منه، مبيناً أنه لم يلتق بعيساوي طوال حياته، بحسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)