محاكمة امراة أرهبت جارتها بـ (كلاشنكوف)

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قضت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي ابراهيم عز الدين, بتوقيع عقوبة الغرامة “10” الف جنيه لصالح حكومة السودان في مواجهة امراة ارهبت جارتها وادخلت فيها الخوف باستخدامها لعبة اطفال “كلاشنكوف”, بالاضافة الى توجيه الاساءات البذيئة لها اثر نقاش دار بينهما بالشارع العام بالحاج يوسف ادانتها المحكمة بالارهاب والاساءة وقررت المحكمة حبس المتهمة “3” اشهر في حالة عدم دفعها للغرامة.

وتشير تفاصيل القضية الى انه في يوم الحادث دار نقاش بينها وبين المتهمة جارتها بالشارع العام ليلاً, إلا ان المتهمة جارتها توجهت الى منزلها وخرجت مرة اخرى وهي تحمل سلاح كلاشنكوف وهددتها باطلاق عيار ناري عليها, مما ادخل الخوف والرعب في نفس الشاكية التي استنجدت الموجودين بحسب صحيفة آخر لحظة, ولكنهم رفضوا الاقتراب من المتهمة بحجة انها سوف تطلق عليهم رصاص ايضاً, لافتة للمحكمة بعد مضي بضع دقائق تم الامساك بالمتهمة والسلاح ليتضح بانه لعبة اطفال, ومن ثم تم اقتياد المتهمة الى قسم شرطة الحاج يوسف ودونت في مواجهتها بلاغاً تحت نص المادتين “144” من القانون الجنائي المتعلقة بالارهاب, والمادة “26” من قانون الاسلحة والذخائر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)