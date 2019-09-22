احتجاجات في نيالا بسبب الخبز

خَرَجَ عَددٌ من طلاب المدارس بنيالا حاضرة جنوب دارفور أمس، في تظاهرات محدودة ببعض شوارع المدينة، احتجاجاً على نُدرة الخُبز وانتظار الصفوف الطويلة.

وأشعل عدد من الطلاب والمُواطنين، النيران في الإطارات بتقاطع الكنقو مع شارع جبل مرة، وعانت المئات من الأُسر في الحصول على الرغيف من المخابز خلال يوم أمس.

وفي السياق وبحسب صحيفة الصيحة، طَالَبَ رئيس مجلس تنسيق الأحزاب والحركات المُوقّعة على السلام بالولاية، الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبد الرحمن عبد الله الدومة، والي الولاية بمُواصلة مجهوداته لمُعالجة الشُّح الذي تشهده نيالا في الخُبز،

Advertisements

وقال الدومة إنّها ظاهرة غير مُطمئنة، وشَدّدَ على المركز أنّ يضع هذه الشرارة في الاِعتبار حَتّى لا تَكُون هُنالك ثورة مُرتدة أو ثورة ثانية تَعصف بالتي جَاءت ووفّرت لهم الحرية والسلام والعدالة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)