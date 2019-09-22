الخرطوم تشرع في فتح معبرين مع جوبا

التاريخ: 22-سبتمبر-2019
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كشفت ولاية النيل الابيض عن شروعها في ترتيبات فتح المعابر الحدودية مع دولة جنوب السودان, مشيرة الى عقد مباحثات مكثفة مع الجهات المختصة بهذا الشأن.
وقال والي الولاية المكلف اللواء حيدر الطريفي, انهم عقدوا اجتماعات ومشاورات مع المجلس السيادي ووزير التجارة لاعادة فتح معابر الكويك والتبون الحدودية مع دولة الجنوب, مبيناً بحسب صحيفة آخر لحظة انهم اتفقوا على تشكيل لجنة تشمل ممثلين من الوزارات ذات الصلة للجلوس مع المسؤولين للقاء الاطراف المشاركة في عملية اعادة فتح المعابر بجنوب السودان.
وأشار الوالي الى ضرورة الشروع في ترسيم الخط الصفري بين الخرطوم وجوبا لتسهيل فتح المعابر.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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