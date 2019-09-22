صديق تاور: قيادات بالوطني هنأتني

التاريخ: 22-سبتمبر-2019 فى : أخبار 129 مشاهدة أقر عضو المجلس السيادي د. صديق تاور – انه كانت لديهم هواجس واحساس بان جميع المؤسسات مسيسة ومحتكرة لعناصر النظام البائد. Advertisements وقال لكن مع مرور قليل من الوقت بدأنا في تجاوز هذا الاحساس, في وقت كشف عن تلقيه تهاني من قيادات بالوطني تمنت له التوفيق, وقطع تاور بحسب صحيفة آخر لحظة بان قوى الحرية والتغيير غير منسجمة وبداخلها من يثير الشارع, وهنالك من هم ميالون للا موضوعية وللتهريج واستهلاك زمن الناس. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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