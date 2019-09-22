أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد  الموافق 22  سبتمبر 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * (حمدوك) يشكل لجنة التحقيق المستقلة بلا أسماء * (جبريل إبراهيم) لـ (المجهر): (المهدي) لعب دوراً مهماً في نداء السودان الإنتباهة: * (العدل) تدرس ملفات منهوبة * (الإنتباهة) تكشف المثير بشأن حظر دواء يحوي مواد مسرطنة دفاع المعزول يتخلى عن شهادة(الدعم السريع) اليوم التالي: * (حمدوك) يكوّن لجنة مستقلة بشأن فض الاعتصام * المحكمة ترفض استدعاء المراجع العام لتدقيق عهدة الرئيس المخلوع * عرمان: الحكومة لم تقدم برنامجاً شاملاً ويجب ألا ندفن العصي لبعضنا * وزير الإعلام: جهات وقفت خلف أحداث بورتسودان * إعفاء الأمين العام لديوان الضرائب وتعيين وكيل لوزارة المالية السوداني: * قرار بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الإعتصام * السفير البريطاني: حمدوك يفضل محاكمة البشير بالداخل وفرنسا تضغط على عبد الواحد * (السوداني) ترصد أدق تفاصيل جلسة محاكمة الرئيس السابق الصيحة: * حمدوك يشكل لجنة (فض الإعتصام) ويعفي مدير الضرائب * دفاع البشير يستبعد شهادة (الدعم السريع) والاتهام يطلب استدعاءه * تورط شركات وموظفين في التلاعب بقطاع تصدير الماشية Advertisements الوطن: * لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث فض الإعتصام * (العدل) تردس ملف الأموال المنهوبة من قادة النظام المعزول * مسؤول سابق ينفي علمه باستلام المخلوع مبلغ (25) مليون دولار الجريدة: * إبراهيم الأمين يستقيل من تمثيل نداء السودان بـ (قحت) ويحذر من مؤامرة * حمدوك يصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق بشأن فض الإعتصام * تظاهرات بنيالا احتجاجاً على ندرة الخبز آخر لحظة: * حمدوك يشكل لجنة (تحقيق الإعتصام) ويغادر إلى اميركا * تاور: عناصر بالتغيير ميالة للتهريج وإثارة الشارع * تظاهرات ومتاريس وتوقيف متفلتين بجنوب دارفور الدار: * المفاجآت تتوالى في محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير * الاتهام يطلب الدعم السريع شاهد محكمة * نظامي يعترف بقتله شاب بالقرب من مقهى بنهر النيل * وزير الثقافة والإعلام: جهات وقفت خلف أحداث بورتسودان * زوجة تفاجئ الجميع وتعفو عن المتهم بقتل زوجها بالخرطوم * الشرطة تتوصل لحقائق مذهلة في بلاغ مقتل الفتاة سندس بام بدة *الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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