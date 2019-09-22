هندية تضع طفلة بـ4 أرجل و3 أذرع

أنجبت سيدة هندية توأمين صبي وفتاة، بحالة نادرة حيث ولدت الفتاة بثلاثة أذرع وأربعة أرجل بعد أن انضم إليها طفل آخر في الرحم أثناء شهور الحمل.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أنه في مستشفى بمدينة تونك في راجستان رُزقت راجو 24 عامًا بصبي وفتاة بعملية ولادة طبيعية؛ ولد الصبي بحالة صحية وجسدية جيدة أما الفتاة فقد ولدت بشكل غريب حيث لديها أربعة أرجل وثلاثة أيادي تغطي كامل صدرها وبطنها.

وأكد الأطباء أن السيدة راجو كان لديها طفل ثالت في بطنها انضم لأحد أشقائه واتحد معها في جسد واحد داخل الرحم، وهو ما نتج عنه تلك الحالة.

وعانت الطفلة بمجرد ولادتها من مشكلة في التنفس ووضعها الأطباء على جهاز للتنفس الصناعي وحالتها الآن أصبحت مستقرة وسيتم نقلها إلى مستشفى بإمكانيات متطورة في جايبور لتشخيصها جراحيًا وحتى تتلقى العلاج المناسب حتى يحين موعد التدخل الجراحي.

وتعمل راجو وزوجها بادهولال غوجار عاملين أجرة يومية وكانا ينتطران أول طفل لهما؛ وذكرا أنهما لم يذهبا قط إلى أي طبيب لمتابعة الحمل أو إجراء الأشعة السينية ولم يعلما أبدًا أنهما سيرزقان بتوأم.

ويقول الأطباء المشرفون على حالة الطفلة الصغيرة إنهم يشعرون بالأسى تجاه الطفلة والتشخيص المبدئي يعطي أملًا أنه من الممكن إزالة هذه الأطراف جراحيًا.