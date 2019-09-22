إثيوبيا.. اعتقال مجموعة كانت تخطط لهجمات إرهابية

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، وقالت إن سلطات البلاد ألقت القبض على عدد لم تحدده من متشددي "حركة الشباب الصومالية" وتنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرة إلى أنهم كانوا يخططون لشن هجمات على أهداف مختلفة في البلاد من بينها فنادق.
وذكر جهاز المخابرات الوطنية، في بيان، أذيع على محطة (فانا) الإذاعية التابعة للدولة، أن بعض من ألقي القبض عليهم كانوا يقومون بأعمال مخابراتية شملت تصوير الأهداف المحتملة، بينما قال مسؤولون بالجهاز، إن المجموعة كانت تعد لمهاجمة فنادق واحتفالات دينية وأماكن تجمع وأماكن عامة في أديس أبابا.
ولفت المسؤولون إلى أن المخابرات الإثيوبية نسقت مع دولة جيبوتي المجاورة لاعتقال المشتبه بهم وبينهم زعيمهم محمد عبد الله.
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