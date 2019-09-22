طبيب نفسي لمعاينة مهاجم "المسجد الكبير" شرقي فرنسا

حاول رجل اقتحام المسجد الكبير في كولمار في شرق فرنسا عمدا بسيارته، أمس السبت، في عملية لم يصب فيها أحد سواه، بحسب ما أعلنت مصادر متطابقة.

وأعلنت سلطات منطقة "الرين العليا" في مقاطعة الألزاس أنّ رجلا حاول بسيارته أن يقتحم "مدخل المسجد الكبير قبيل الساعة الثامنة مساء" (18,00 بتوقيت غرينتش).

وأضافت "لم يصب أحد" باستثناء السائق، معلنة أن "التحقيق جار".

وصرّحت المدعية العامة في كولمار كاترين سوريتا مينار لوكالة فرانس برس أن الرجل جُرح بسلاح أبيض كان يحمله ونُقل إلى المستشفى حيث سيخضع لجراحة.

وتابعت:"سيعاينه طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن"، معتبرة أن المعلومات الأولية تفيد بأنه يعاني "مشاكل نفسية".

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وأضافت أنه "سيوضع قيد التوقيف الاحتياطي وسيتم استجوابه في أقرب وقت".

وأوضحت "عندها سنعرف المزيد حول دوافعه"، مؤكدة عدم سقوط أي جريح رغم وجود "بعض الأشخاص في المسجد" حينها.

وتابعت "أُجريت تحقيقات حول السيارة".

وأوردت صحيفة "لالزاس" أن خبراء تفكيك متفجرات عاينوا السيارة "التي لم تحتو على متفجرات".