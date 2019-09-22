مفاجآت في تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إشبيلية

يدخل نادي ريال مدريد الإسباني ، مواجهة صعبة مساء غدٍ الأحد، أمام إشبيليه، على ملعب الأخير "رامون سانشيز بيثجوان"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى الريال لتحقيق الفوز على أشبيلية لتعويض الجماهير عن الخسارة أمام باريس سان جيرمان واستغلالاً لخسارة برشلونة اليوم أمام غرناطة .

ومن المتوقع أن يدخل الريال المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال، رافاييل فاران، سيرجيو راموس، فيرلاند ميندي

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خط الوسط: كارلوس كاسيميرو، توني كروس، خاميس رودريجيز

خط الهجوم: جاريث بيل، إيدين هازارد، كريم بنزيما

في المقابل، فإن الإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني لإشبيليه، سيحاول التحكم في إيقاع اللعب، ولذلك فمن الضروري لزيدان إسناد بعض المهام لكل من بيل وهازارد، من أجل دعمٍ أكبر لخط الوسط.

التشكيل المُتوقع لإشبيليه (4/3/3): توماس فاسليك، خيسوس نافاس، دييجو كارلوس، دانييل كاريكو، سيرجيو ريجيلون، فيرناندو، خوان جوردان، إيفر بانيجا، لوكاس أوكامبوس، منير الحدادي، لوك دي يونج.

